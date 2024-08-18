ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.72.

«Кубковые матчи, которые состоялись на неделе, сложились для обеих команд. «Локомотив» обошёл «Оренбург» со счётом 3:2, забив в самом конце. ЦСКА сыграл с «Нижним Новгородом» вничью 1:1 и победил по пенальти 4:2. Есть преимущество в один день отдыха у железнодорожников, потому что они раньше провели свой матч. С другой стороны, у ЦСКА нет необходимости переезда. Команда по-прежнему играет на своём поле. Одно компенсируется другим.

Вспомним предыдущий чемпионат. Там «Локомотив» занял четвёртое место, а ЦСКА — шестое. Была разница в пять очков между ними. Сейчас «Локомотив» стоит на одну строчку выше армейцев. Преимущество в два очка. В прошлом сезоне ЦСКА выиграл на своём поле, а потом, в апреле, на «РЖД-Арене» был матч 3:3.

Вообще надо сказать, что если брать личные встречи, то тут практически равенство. ЦСКА побеждал 26 раз, а «Локомотив» выигрывал 28. В последних пяти матчах ЦСКА «Локомотиву» не проигрывал.

Сейчас «Локомотив», как мне кажется, выглядит посильнее за счёт того, что сохранил тренера, который знает клуб. Несмотря на потерю целой группы лидеров, некоторое поступательное движение есть. А у ЦСКА новый тренер, им всё нужно начинать заново. Пока ещё там не всё сложилось.

«Локомотив» строит молодую команду. Антон Миранчук и Глушенков ушли. Но появляются новые футболисты. Например, Раков, который забил решающий мяч в матче с «Оренбургом», и его ровесник Батраков, который вообще был лучшим игроком последней встречи чемпионата в четвёртом туре. Новая игра строится быстро под стать молодым и опытным. Самошников тоже очень хорошо выглядит, подключаясь в атаку. Не зря же «Локомотив» занимает сейчас второе место по результативности. Можно говорить о мощном старте команды, который даже кого-то удивляет, поскольку лидеров своих «Локомотив» потерял.

ЦСКА — такая атакующая мощь, о которой пока можно говорить с сомнением. Чалов ушёл. Когда он был, не всё было окей. Не зря же у них лучший бомбардир — защитник Дивеев, который забил пять мячей за этот короткий отрезок. Здорово он играет, но это в какой-то степени упрёк нападающим.

Мне кажется, на данный момент за счёт стабильности в игре «Локомотив» имеет преимущество, даже выступая на поле ЦСКА. Преимущество не очень серьёзное, но оно есть. На этом построю свой прогноз. В матче ЦСКА — «Локомотив» я бы поставил на то, что «Локомотив» не проиграет», — приводит слова Гусева СТАВКА TV.