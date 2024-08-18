ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата России 18 августа

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 3.08.

«Один из интереснейших матчей этого тура, московское дерби. В этой игре для меня «Локомотив» является фаворитом. Отлично слетали на кубковую игру, выиграли (3:2) у «Оренбурга», дали отдохнуть лидерам, и хорошо проявили себя молодые игроки. Туда же добавлю дубль Сулейманова, и, кстати, как я и говорил в прошлом прогнозе, вернитесь и прочитайте, Сулейманов будет бороться за место в составе. Для Галактионова это приятная головная боль. Всё равно в игре с армейцами выйдет Воробьёв. В прекрасной форме сейчас молодой Батраков. Его передачи со стандартов – это просто мощнейшее оружие. Неудивительно, что в последних играх забивают Ньямси и Морозов. Кстати, в этой игре может быть голевая перестрелка защитников. За ЦСКА Дивеев уже забил пять мячей.

В общем, «Локо» – одна из лучших команд по игре в атаке и должна забить ЦСКА. Для меня её победа выглядит ближе. Всё почему – травма Роши, этот защитник был бетоном в обороне, так что проблем ЦСКА должен испытать немало. Дивеев не может быть каждую игру лучшим и в обороне, и в атаке. У ЦСКА в атаке не всё так радужно. Видно, что не хватает Чалова, не в топовой форме Файзуллаев, да и от Рифата мы ждём большего. А когда лучший бомбардир у команды защитник, это вызывает вопросы. Думаю, что «Локо» должен забрать три очка в этой игре. Беру его победу», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».