ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на игру 5-го тура РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.85.

«Здесь складывается довольно любопытная ситуация, поскольку «Локомотив» после поражения от «Динамо» одержал четыре победы. Команда Михаила Галактионова выглядит классно и хорошо реализует стандарты, а в составе можно выделить и Баринова, и Батракова, и Воробьёва. Обновлённый «Локомотив» производит серьёзное впечатление, и очень приятно следить за этой командой.

Против «Краснодара» Николич провёл худший матч в качестве тренера ЦСКА, а затем случилась тяжёлая победа в Кубке над «Пари НН», но в предстоящей встрече статус соперника будет совсем иной. Непонятно, как оценивать работу Николича: по разгромным победам над «Пари НН» и «Оренбургом» в чемпионате или по игре с «Краснодаром», где команда сыграла отвратительно?

Думаю, в этом матче будет голевая история, поскольку игры между ЦСКА и «Локомотивом» всегда проходят ярко и с обилием забитых мячей. У клубов сильная атакующая линия, поэтому эта тенденция продолжится. Можно поставить на обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».