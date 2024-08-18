ЦСКА — «Локомотив»: ставка Эльвина Керимова на игру 5-го тура чемпионата России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.27.

«ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ. Армейцы в чемпионате в прошлом туре уступили «Краснодару», пропустив поздний гол. ЦСКА после этого провёл матч на Кубок и обыграл «Пари НН» только в серии пенальти — Дивеев снова забил. Что Игорь вытворяет на старте сезона?! Забивает больше многих нападающих. Пока он лучший бомбардир ЦСКА в этом сезоне.

Команда Николича любит играть на контратаках, делает ставку на стандарты, быстрые атаки на пространстве и, в общем, 45% времени владеет мячом. В этом смысле ЦСКА можно сравнивать с «Локомотивом», потому что этот клуб тоже очень любит свободное пространство. Железнодорожники больше всех забили после контратак в чемпионате России — четыре гола. Уже на старте «Локомотив» страшен просто в быстрых атаках, и, когда есть свободные зоны, он быстро переходит из обороны в атаку.

«Локомотив» тоже может подстроиться под соперника, и тоже у него меньше 50% владения в среднем, как и у ЦСКА, около 44%. Так что в этом смысле любопытно будет посмотреть, у кого будет мяч, кто будет всё-таки играть с позиции силы, потому что обе команды умеют и любят отталкиваться от соперника. У «Локо» по очкам хороший старт в целом. Я бы всё-таки не сказал, что команда Галактионова здесь фаворит. Я фаворита, наверное, не выделил бы.

Мне кажется, в целом очень равная пара, встреча двух хороших тренеров, которые здорово анализируют соперников, как правило. Я бы здесь вот какую ставку взял — ничья в первом тайме за 2.27. Мне кажется, здесь вообще, в принципе, ничья в матче может быть. Но я не рискну на матч ставить. Вот в первом тайме — да. Я думаю, вполне возможно, игра будет осторожной с первых минут, поскольку команды хорошо подготовятся к друг другу», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».