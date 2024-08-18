«Спартак» — «Факел»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Факел».

Ставка: «Спартак» забьёт в обоих таймах за 2.20.

«По известным причинам матч был перенесён из Воронежа и состоится в Москве. А ведь «Факел» – домашняя команда, которой всегда помогало своё поле, но теперь этого поля нет. Так что это будет домашняя игра для «Спартака». Кроме того, сейчас не лучший момент для Дмитрия Пятибратова, чтобы принимать команду после отставки Игоря Черевченко, поскольку «Факелу» предстоит матч с соперником другого калибра.

Думаю, что «Спартак» после тяжёлой ничьей с «Ахматом» должен почувствовать кровь достаточно рано, поэтому с первой же минуты будет атаковать ворота «Факела». К тому же Пятибратову вряд ли удастся поставить симпатичный футбол буквально за несколько дней. Поэтому считаю, что «Спартак» забьёт в обоих таймах», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».