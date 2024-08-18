«Спартак» — «Факел»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Факел».

Ставка: сухая победа «Спартака» за 1.99.

«Положение команд полярное. «Факел», проиграв «Крылышкам» в предыдущем туре, опустился на последнее место. «Спартак» после череды приятных глазу побед не смог взломать оборону «Ахмата», матч закончился 0:0. Сейчас спартаковцы делят с ЦСКА четвёртое-пятое места.

В прогнозе на этот матч для меня многое ясно, если не смотреть на результаты встреч этих команд в прошлом сезоне. К этому ещё вернёмся. Всего было 19 матчей, «Спартак» выиграл 12 раз, две ничьих и пять раз победил «Факел».

На неделе команды сыграли в Кубке. «Спартак» выиграл у «крылышек» 3:0. Очередная весёлая победа красно-белых. «Факел» без зрителей на своём поле играл с «Акроном», потерпел поражение 1:2. Сразу скажем, что это была игра с новым тренером. Черевченко ушёл. Он спас «Факел» в прошлом сезоне, когда команда даже не попала в зону стыковых матчей. Но слишком неудачно «Факел» начал новый сезон. В шести официальных матчах один раз ничью зафиксировал финальный свисток, а пять раз «Факел» проиграл. Конечно, судьба Черевченко была предрешена. Пришёл Пятибратов, который уже когда-то был в «Факеле». Можно говорить об эффекте нового тренера. Что команда мобилизуется в матче со «Спартаком», но первый-то матч уже был. «Факел» старался, но потерпел поражение. Игра со «Спартаком» будет второй для нового тренера.

Что было в прошлом сезоне. Совершенно неожиданно, если брать последние восемь матчей, то «Спартак» выигрывал шесть раз, но в двух последних встречах победил «Факел». Причём выиграл два раза по 2:0 и дома, и в Москве.

«Спартак» играет весело. Не первый раз я использую этот эпитет. Но это действительно так. Последние пять матчей и в Кубке, и в чемпионате забито 12 мячей. Если учесть, что с «Ахматом» они сыграли 0:0, то там колоссальная результативность в других играх.

За что может зацепиться глаз и «Факел»? Оборона слабая, это вам не «Ахмат», который встал и не дал «Спартаку» забить. Но пришёл Пятибратов, который известен тем, что он ставит жёсткую игру. Спартаковским южноамериканцам, которые как раз ответственны в хорошем смысле за результативность и креативность, нужно будет ноги поберечь. «Спартак», думая о том, что в следующем туре игра в Питере с «Зенитом», будет беречь силы и постарается обойтись без травм. Я думаю, что, забив один мяч, вопреки тому, что «Спартак» делал в предыдущих матчах, не пойдёт пытаться забивать второй и третий. Это моё предположение. Тут может не быть обилия голов в ворота «Факела», которому трудно и который попал в трудное положение. Он вынужден играть не дома, а в гостях, менять свою логистику. Это, конечно, может сказаться. И новый тренер — это может сказаться в обратную сторону тоже, не только эффект нового тренера.

В матче «Спартак» — «Факел» я бы поставил на сухую победу «Спартака» с коэффициентом 1.99», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».