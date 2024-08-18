«Спартак» — «Факел»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ 18 августа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел».

Ставка: победа «Спартака» и ТМ 3.5 за 2.01.

«Спартак» и «Факел» сойдутся в 5-м туре РПЛ. Изначально они должны были играть в Воронеже. Думаю, перенос игры может сказаться на результате. Дома «огнеопасные» чувствовали бы себя более уверенно. А так интриги стало ещё меньше.

«Факел» ужасно начал сезон. Так пока он ни одной победы и не добыл – пять проигрышей и одна ничья. Единственное очко «огнеопасные» набрали в противостоянии с «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ (0:0). Но в остальных матчах клуб уступал. Руководство снова решило сменить главного тренера. Теперь воронежцев вновь возглавляет Дмитрий Пятибратов.

Я бы не сказал, что в последних встречах «Факел» выглядел уж слишком ужасно. Да, он уступил равным соперникам, с которыми мог бы и вничью сыграть – 0:2 от «Крыльев Советов» и 1:2 – от «Акрона». В обеих играх «огнеопасные» были активны и моменты имели. Но вот реализация пока у них всё-таки хворает.

Ну а «Спартак» уже прилично разогнался. В последних матчах почти только выигрывал клуб. Исключением стала игра с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ. Грозненцы сумели сдержать более сильного противника, сыграли с ним от обороны. И подопечные Станковича с такой игрой не справились, во втором тайме они ещё и чуть не пропустили. Итог – 0:0.

С каждым туром всё лучше и лучше выглядит «Спартак». Явно он будет бороться за высокие позиции в таблице. «Факел», конечно, сейчас не соперник красно-белым. Как я говорил, их встреча ещё и была перенесена из Воронежа. В таких условиях шансов у «огнеопасных» совсем нет.

Думаю, выиграет, конечно, «Спартак». Но победа эта будет не такая результативная. «Факел» всё же будет бороться за очки. Ставлю на победу «Спартака» и на тотал меньше 3.5 гола с коэффициентом 2.01», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».