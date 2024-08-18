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«Спартак» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ

«Спартак» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Факел».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.10.

«Спартак» традиционно начал сезон ни шатко ни валко, проиграл в 1-м туре в Оренбурге. Затем одержал две победы над «Химками» и «Крыльями Советов». А дальше вновь спад, уже тоже традиционные 0:0 против «Ахмата» дома, с таким счётом команды в Москве играют третий раз подряд. При этом «Спартак» на пятой строчке, но отставание от лидирующего «Зенита» уже пять очков.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Воронежский «Факел» стал первой командой в элите нашего футбола, где решились на тренерскую перестановку. Игорь Черевченко покинул клуб после всего одного очка в четырёх турах, на смену ему пришёл, или точнее вернулся, Дмитрий Пятибратов. Пока, правда, не помогло, в Кубке России «Факел» дома уступил 1:2 «Акрону».

Тут надо вспомнить, что в прошлом сезоне воронежцы дважды били «Спартак». Если первую неудачу тогдашний главный Абаскаль списывал на «огород», то вторая осечка в «Лужниках», по сути, закрыла вопрос для красно-белых о попадании в тройку. Москвичи наверняка помнят о тех досадных поражениях, а значит, реваншистский момент нельзя отметать. Победа «Спартака» и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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