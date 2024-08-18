«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.05.

«Челси» и «Манчестер Сити» стартуют в АПЛ очной встречей 18 августа. Конечно, обеим командам тут будет трудно. Хотя и очевидно, у кого здесь больше шансов на успех.

Для «Манчестер Сити» сезон уже официально неделю назад стартовал — играли они в Суперкубке Англии с «Манчестер Юнайтед». И в их матче оказалось не всё так очевидно, как виделось поначалу. «Горожане» доминировали первые полчаса, но затем «красные дьяволы» начали обострять, а во втором тайме они и вовсе владели инициативой. Итог — 1:1 в основное время, а в серии пенальти сильнее оказались «горожане».

Тут, конечно, стоит оговориться, что Гвардиола выпустил на поле не самый свой боевой состав. Несколько молодых игроков было, которые, к слову, неплохо себя проявили. Те же Де Брёйне и Силва вышли только под конец встречи, благодаря чему «Сити» и успел сравнять. «МЮ» же играл по сути основным составом.

А вот для «Челси» это будет первая официальная игра в сезоне. Причём это будет ещё и первый матч для нового главного тренера «синих» — Энцо Марески. Это, конечно, было интересное решение – назначить тренера, который еще в АПЛ не работал. Он вывел «Лестер» в Премьер-лигу, но все равно. Хотя, в том числе, решающим для руководства «пенсионеров» стал тот факт, что специалист работал помощником Гвардиолы. И вот теперь его первый матч в АЛП – именно против «учителя».

Приобретения и продажи «Челси» нет смысла обсуждать. Они все еще продолжаются. В заявке у «синих» всё ещё огромное количество футболистов. Сейчас даже тяжело назвать их примерный основной состав. Наверное, главное, что сделал клуб, — сохранил Палмера, продлил с ним контракт. Он действительно был главным в «Челси» в прошлом сезоне, не дал ему совсем скатиться.

Традиционно «Ман Сити» тяжело играть на «Стэмфорд Бридж». В прошлом году их встреча в Лондоне завершилась крупной ничьей — 4:4. До этого победы «горожан» в гостях у «Челси» тоже были минимальными — 1:0, 2:1. Так что и сейчас я не жду разгромного успеха команды Гвардиолы, даже несмотря на путаницу «Челси» в составе», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».