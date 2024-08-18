«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Челси» не проиграет за 2.04.

Чемпионат Англии начинается с блокбастера. «Челси» дома примет «Манчестер Сити». Думаю, что футбол будет весёлый. «Манчестер Сити» медленно начинает каждый сезон. Прошлый матч с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок Англии был выигран, но команда провела встречу вяло.

В целом у Гвардиолы нет особых новостей по составу, хотя Альварес — это, конечно, новость. У «Челси» постоянно изменения, и людей уже очень много, а ещё и Нету подъехал. Но это уже проблемы Энцо Марески. Будет интересно понаблюдать, сколько он продержится у руля.

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Отметил бы, что уже девять матчей подряд «Челси» не может обыграть «Манчестер Сити». В семи матчах «синие» не смогли забить, проиграв семь раз из девяти. Однако в стартовый уикенд АПЛ «Челси» набрал аж 67 очков – больше, чем любая другая команда. Пока мне кажется, что «Манчестер Сити» немного переоценён. Гвардиола всегда втягивается в сезон, а «Челси» дома будет бежать вперёд. Думаю, что стоит брать 1Х», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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