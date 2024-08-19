«Акрон» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита матча

19 августа на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Рубин». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.45. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2450 рублей.

Успех тольяттинцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Акрон» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78.

Если забьют футболисты «Акрона», сыграет коэффициент 1.39. Гол в исполнении «Рубина» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.