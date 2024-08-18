«Челси» — «Манчестер Сити»: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Англии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТМ 3 за 2.01.

«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют 18 августа в 1-м туре АПЛ. «Синие» поменяли тренера. Теперь лондонскую команду тренирует Энцо Мареска. Интересно будет посмотреть, как вообще «Челси» выступит в новом сезоне, как руководство будет менять состав, разгружать зарплатную ведомость. В заявке огромное количество игроков. И вообще, на контрактах у «Челси» огромное количество футболистов. Так что интересно будет посмотреть. Пока для меня это команда-загадка. «Челси» провалил прошлый сезон, понятное дело. Но при этом он отобрался чудом в Лигу конференций.

Что касается «Ман Сити», то он уже успел провести первый официальный матч с «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке. Команда Гвардиолы выиграла в серии пенальти, но, честно говоря, по игре ужасен был «Сити», если отталкиваться от ожиданий. Я не знаю, давно не видел игры хуже в исполнении команды. Может быть, чаще надо смотреть. Очень пассивно, очень скучно, со стерильным владением. «Юнайтед» был интереснее, он больше создавал моментов. И, в общем, мне кажется, если бы «МЮ» выиграл в основное время, это было бы справедливо. У «Юнайтед» не было громадного преимущества, но оно всё-таки было на фоне такого пассивного «Сити». «Горожане» всё равно выиграли серию пенальти.

Понятно, что «Ман Сити» остаётся фаворитом сезона. Понятно, что Суперкубок — не показатель. У команды Гвардиолы сильнее состав, чем у «Челси». Если говорить о предстоящем матче, то я бы, наверное, здесь в исход не лез. Я бы взял вот такую ставку — тотал голов меньше 3 за 2.01. Честно говоря, я вот не удивлюсь, если голов будет немного, если «Сити» будет, например, держать мяч стерильно и ничего не создавать, а «Челси» будет осторожно в обороне играть. Тогда, может быть, и моментов будет не очень много. Так что «Челси» наверняка будет побаиваться «Сити», а тот пока только набирает форму», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».