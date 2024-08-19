«Акрон» — «Рубин»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Рубин».

Ставка: победа «Рубина» за 2.45.

«Акрон» совсем не стыдно начал сезон. Он дважды победил «Факел» (2:0 и 2:1), сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2), а также навязал борьбу «Локомотиву» (2:3) и московскому «Динамо» (0:2). Подопечные Заура Тедеева дали понять, что недооценивать их нельзя ни в коем случае. Единственная встреча, которую подопечные Тедеева полностью провалили, так это как раз матч с «Рубином» (0:4) в Кубке России.

«Рубин» пока что не обрёл стабильности в результатах. В РПЛ он победил «Пари НН» (4:2), сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), уступил «Зениту» (0:4) и «Химкам» (2:3). В Кубке России казанцы разгромили «Акрон», но уступили дома «Зениту» (0:1). В обороне сбои случаются, но в целом впечатление приятное.

Заключить пари на то, что «Рубин» победит «Акрон», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. История очных встреч насчитывает четыре игры, одна из которых товарищеская. Трижды казанцы выиграли, ещё один матч сыграли вничью, хотя куда чаще владели инициативой.

У тольяттинцев меньше ресурсов. Их смелый красивый футбол впечатляет и радует глаз, но прагматичная стратегия Рахимова надёжнее. Она чаще приносит результат. Что дома, что на выезде казанцы видятся фаворитами. Они допускают меньше ошибок.