«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» в 5-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» в первом тайме и победа в матче за 1.92.

«Краснодар» у себя дома сыграет очередной домашний матч чемпионата, на сей раз с «Пари НН». И очень большая разница между «Краснодаром» домашним и «Краснодаром» выездным. На выезде мало что у команды Мурада Мусаева получается, дома выглядит достаточно агрессивно. Неплохой матч с «Ахматом» провели в четверг поздно вечером в Кубке, выиграли 1:0, дожали соперника. И видно, что команда в целом неплохо физически готова. Вопрос разнообразия действий в атаке. Всё-таки в обороне сейчас «Нижний Новгород» выглядит не так убедительно, как это было при Cергее Юране, даже несмотря на то, что играет в ту же практически схему и старается действовать максимально аккуратно.

Но ошибок у «Пари НН» более чем достаточно. Да, команда три раза подряд не потерпела поражение — дважды в чемпионате сыграла «на ноль» (в Махачкале и в домашнем матче с «Химками»), но там волею случая это произошло, просто моменты были и у Махачкалы, и у «Химок» их было предостаточно, но мяч в ворота не лез. Сейчас, возможно, всё, что не залезло в предыдущих матчах, постарается компенсировать «Краснодар».

«Краснодару» надо держать этот беспроигрышный темп в чемпионате и постараться максимально далеко «Зенит» вперёд не отпустить. Поэтому «Краснодар» сделает ставку на агрессивное начало — здесь очень важен быстрый гол, ну а потом заставит соперника раскрыться и, соответственно, на свободном пространстве его будет подлавливать. Мой прогноз на этот матч — победа «Краснодара» в первом тайме и победа в матче за коэффициент 1.92», — приводит слова Генича «РБ Спорт».