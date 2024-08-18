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«Мальорка» — «Реал»: прогноз Игоря Семшова на игру Примеры

«Мальорка» — «Реал»: прогноз Игоря Семшова на игру Примеры
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Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» в один-два мяча за 2.10.

«Реал» стартует в чемпионате Испании, уже став обладателем престижного международного трофея. Подопечные Карло Анчелотти в борьбе за Суперкубок УЕФА уверенно переиграли крепкую итальянскую «Аталанту» — 2:0. Килиан Мбаппе забил в первой же официальной встрече за свою новую команду — и сразу же победный мяч! Второй гол в активе Федерико Вальверде. Итак, «галактикос» начали новый отсчёт побед в сезоне-2024/2025.

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом чемпионате «Мальорка» оба матча с «Реалом» провела в целом неплохо. Особенно в обороне. Хотя это и не спасло команду от двух поражений с одинаковым счётом 0:1. Что может помочь «Мальорке» сейчас? Тот факт, что «Реал» уже сыграл свой первый официальный матч и будет чуть менее свежим? Вряд ли. Тем более что победы позволяют очень быстро компенсировать физические силы, да ещё и добавить их сверху. Особенно на старте сезона. «Сливочные» готовы побеждать по принципу «здесь и сейчас» практически всегда. И они это сделают.

«Реал» выиграет с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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