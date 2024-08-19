Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: эксперты назвали фаворита матча РПЛ

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: эксперты назвали фаворита матча РПЛ
Комментарии

19 августа на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийск состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Материалы по теме
«Динамо» Мх — «Ахмат». Для Адиева сезон только начинается
«Динамо» Мх — «Ахмат». Для Адиева сезон только начинается

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.50. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 2500 рублей.

Успех махачкалинцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Материалы по теме
«Акрон» — «Рубин». Миссия отомстить Рахимову будет провалена
«Акрон» — «Рубин». Миссия отомстить Рахимову будет провалена
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android