Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Динамо» Махачкала — «Ахмат»

19 августа на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийск состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.50. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 2500 рублей.

Успех махачкалинцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (5.50). Победа «Ахмата» 1:0 идёт за 6.10, на точный счёт 1:0 в пользу махачкалинского «Динамо» дают 7.20.