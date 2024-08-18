«Кальяри» — «Рома»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Кальяри» — «Рома».

Ставка: победа «Ромы» 2:1 за 7.80.

«Кальяри» сыграет с «Ромой» в 1-м туре чемпионата Италии. Конечно, тяжело делать прогнозы на подобные матчи, непонятно, в какой форме соперники подходят к старту сезона. Но если брать статус и трансферы, то, конечно, римляне тут выглядят более предпочтительно.

«Рома» провела достаточно неплохо прошлый сезон. После ухода Моуринью зимой результаты команды улучшились. Под руководством Де Росси римляне долгое время не проигрывали, часто побеждали. В общем, у фанатов появилась надежда. В Лиге Европы коллектив был близок к выходу в финал, но его остановил, пожалуй, один из сильнейших клубов того сезона – «Байер».

Летом римляне грамотно закупились. Конечно, главное приобретение – Довбик из «Жироны», лучший бомбардир сезона в Ла Лиге. Посмотрим, как этот талантливый игрок проявит себя в более спокойном и оборонительном чемпионате. Само собой, голов от него ждут больше, чем от Лукаку, ушедшего из команды.

«Кальяри» сделал главное для себя в прошлом сезоне – сохранил прописку в Серии А. Коллектив завершил чемпионат на 16-м месте. И это при не лучшем финише – три поражения в пяти заключительных турах.

Летом подопечные Давиде Николы провели четыре товарищеские встречи, в которых дважды победили и по разу проиграли и сыграли вничью. За этот период у них был только один противник из Серии А, и тот новичок – «Комо» (1:3). Также «Кальяри» уже успел выступить в Кубке Италии, где обыграл «Каррарезе» из дивизиона рангом ниже – 3:1.

Я всё-таки думаю, что «Рома» тут без особого сопротивления выиграет. У неё были порой сложные соперники в товарищеских матчах – «Милан» (5:2), «Олимпиакос» (1:1) и «Эвертон» (1:1). Так или иначе, команда готова к новому сезону. В её составе много игроков, способных принести победу в подобных встречах», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».