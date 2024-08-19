«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.00.

У махачкалинцев пока только одна победа, да и та в Кубке России. Они обыграли испытывающие большие проблемы в начале сезона «Крылья Советов» (1:0). Надо отметить, что подопечным Хасанби Биджиева не везёт. Они досадно теряют очки в силу различных обстоятельств. То судейство, то реализация.

В РПЛ махачкалинцы сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), а также уступили «Пари НН» (0:1) и «Локомотиву» (0:2). В Кубке России они навязали достойную борьбу «Динамо» (1:2). Хотя нельзя не отметить, что Хасанби Биджиев выпустил основу, а Марцел Личка — дубль. У махачкалинцев характер орлов. По игре они непохожи на аутсайдера. «Динамо» слаженно обороняется и регулярно создаёт моменты, только плодов это пока что не приносит.

У грозненцев больше ресурсов, и поэтому показатели получше. Уступили только раздухарившемуся «Локомотиву» (0:5) и «Краснодару» (0:1). В обоих случаях они проиграли на выезде. Победили подопечные Магомеда Адиева «Пари НН» с разгромным счётом — 4:1 в Кубке России. Вничью они сыграли с «Краснодаром» (1:1), «Оренбургом» (0:0) и «Спартаком» (0:0). Стоит признать, что уровень соперников у «Ахмата» был повыше, чем у махачкалинского «Динамо».

Предстоящий матч вполне может ознаменоваться ничейным исходом. И велика вероятность, что игра закончится со счётом 0:0. У обоих клубов полный порядок в обороне, с реализацией — беда. И всё же в победу грозненцев верится чуть больше. У них лучше комплектация состава, да и система у Адиева отлажена получше.

«Ахмат» отобрал очки у ряда сильных соперников. Пора одержать первую победу в сезоне в РПЛ. Заключить пари на то, что грозненцы как минимум не проиграют махачкалинскому «Динамо» и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.