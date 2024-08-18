ЦСКА — «Локомотив»: приветственный фрибет 4444 рубля к матчу РПЛ!

18 августа состоится матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив», который пройдёт на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и пройти идентификацию!

Пока под руководством Марко Николича московский ЦСКА не выглядит целостно и стабильно. Особенно по части организации игры в атаке. Что уж говорить, если главный бомбардир команды к этой минуте — это центральный защитник. Игорь Дивеев забил пять мячей и несколько раз натурально спасал партнёров. Были неплохие победы над «Пари НН» (3:0) и «Оренбургом» (5:1), но с соперником сопоставимого уровня — например, с «Краснодаром» — случилось два поражения в двух матчах.

Железнодорожники после поражения от соседей из «Динамо» (1:3) во 2-м туре одумались и выдали серию из четырёх побед: по две в чемпионате и Кубке России. Общий счёт — 10:2. При этом оба пропущенных мяча пришлись на последнюю кубковую игру с «Оренбургом» (3:2), один из них — с пенальти.

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