Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити»!

На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится центральный матч 1-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити», стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании «Бетсити». Нужно только выполнить простые условия:

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Прямо сейчас «Манчестер Сити» — лучший клуб Европы, наряду с мадридским «Реалом». В недавнем трофейном матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед» подопечные Хосепа Гвардиолы это подтвердили. Пусть и по пенальти, но выиграв не самым первым составом.

Лондонский клуб без Романа Абрамовича, похоже, забыл, что такое система. Чуть больше чем за два года после продажи поменяли четырёх тренеров. Пятый — действующий. Речь про Энцо Мареску из «Лестера», который пока может похвастаться только ничейным результатом с миланским «Интером» (1:1) в товарищеском матче. Время, конечно, покажет, на что способен итальянец в бою. Вместе с тем руководство покупает и продаёт футболистов пачками.

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