«Ювентус» — «Комо»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Комо».

Ставка: победа «Ювентуса» + тотал меньше 3.5 гола за 2.02.

Туринцам только предстоит найти свою игру в атаке при Мотте. Тот же Кьеза был одним из главных креативщиков «Ювентуса» в прошлом сезоне. Хорошо для «старой синьоры», что есть время и возможность найти свою игру. «Комо» — явный аутсайдер, которому не повезло начать сезон со встречи с соперником такого высокого уровня. Нет никаких сомнений в том, что он проиграет. Вопрос только в том, с каким счётом.

Гости всё же произвели несколько качественных усилений состава. К команде присоединились перспективный нападающий «Генка» Алиу Фадера, результативный полузащитник «Фортуны» Янник Энгельхардт и голкипер Эмиль Аудеро, проведший прошлый сезон в аренде в «Интере». Про Рафаэля Варана мы уж молчим.

Вратарь даже привнёс некоторый вклад в получение «нерадзурри» скудетто. Он принял участие в четырёх встречах в чемпионате Италии, две из которых отыграл «на ноль». Забить такому голкиперу непросто. Может, он оказался и не нужен «Интеру», но опыт выступления в составе чемпиона не пропадёт даром.

Поставить на то, что «Ювентус» обыграет «Комо» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. За весь прошлый розыгрыш чемпионата Италии «старая синьора» ни разу не забила больше трёх голов за матч.