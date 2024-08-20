«Авангард» — «Трактор»: букмекеры назвали фаворита матча Кубка Блинова

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20 августа на льду «Джи-Драйв-Арены» в Омске состоится матч предсезонного турнира «Кубок Блинова» «Авангард» — «Трактор». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение омичам: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 2100 рублей.

Успех челябинцев оценён экспертами в 2.85. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Букмекеры уверены, что матч «Авангард» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65.

Итоговая победа «Авангарда» доступна за 1.70, успех «Трактора» с учётом ОТ и буллитов идёт за 2.22.

Если «Авангард» победит с разницей в две шайбы и более, сыграет коэффициент 2.65.