«Авангард» — «Трактор»: прогноз на матч Кубка Блинова

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Блинова «Авангард» — «Трактор».

Ставка: итоговая победа «Трактора» за 2.20.

«Ястребы» провели три товарищеские встречи, в которых победили минское «Динамо» (2:1) и «Витязь» (2:1), а также уступили «Адмиралу» (1:3). Подготовка к новому сезону у команды из Омска идёт далеко не самым лучшим образом.

Обе победы «Авангард» вырвал в самой концовке. Но ладно результаты и неуверенная игра, настоящая катастрофа — попадание в лазарет сразу двух главных звёзд клуба — Рида Буше и Владимира Ткачёва. Американец выбыл примерно на месяц, восстановление россиянина займёт гораздо больше.

«Трактор» тоже произвёл смену главного тренера, но более гуманно и планомерно. Алексею Заварухину дали доработать до конца сезона и уже летом пригласили канадского специалиста Бенуа Гру. Он сразу же выделил три главных столпа подготовки: командную химию, выстраивание коммуникаций и настройку игры.

Состав челябинского клуба пополнило много легионеров, в частности 35-летний защитник Стивен Кэмпфер, когда-то выступавший за «Ак Барс». Бенуа Гру выстраивает наиболее комфортную для себя рабочую атмосферу. Пока что под его руководством «Трактор» провёл только один товарищеский матч, в котором разгромил «Челмет» (4:1).

В контрольных встречах обычно трудно предугадать победителя, так как тренеры команд часто прибегают к экспериментам и выделяют много игрового времени молодёжи. Тем не менее в предстоящем матче проглядывается фаворит, и это не клуб из Омска, у которого есть проблемы с составом.

Заключить пари на итоговую победу «Трактора» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. У команд ещё толком не налажено взаимодействие, и многое определит не наличие сыгранности, а индивидуальное мастерство хоккеистов.