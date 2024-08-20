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«Лилль» — «Славия»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

«Лилль» — «Славия»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
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20 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Лилль» — «Славия». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу французского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. В случае выигрыша с 1000 рублей вы получите 1760 рублей.

Успех коллектива из Чехии оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Лилль» — «Славия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Если забьют футболисты «Славии», сыграет коэффициент 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

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