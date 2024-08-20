«Лилль» — «Славия»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Лилль» — «Славия».

Ставка: победа «Лилля» + тотал меньше 4.5 гола за 2.05.

На предыдущей стадии турнира «Лилль» победил «Фенербахче» Жозе Моуринью. Первый матч «доги» выиграли со счётом 2:1. По ответной встрече, проходившей в Турции, можно снимать кино в драматическом жанре. Хотя для «жёлтых канареек» это ближе к трагедии.

Затем подопечные Бруно Женезио победили на выезде «Реймс» (2:0) в Лиге 1. Омрачила встречу жуткая травма полузащитника «догов» Анхеля Гомеса. Он потерял сознание после контакта с полузащитником «Реймса» Амаду Коне, который получил за этот фол прямую красную карточку.

Получается, что к предстоящему матчу «Лилль» подходит с двумя кадровыми потерями. Хотя одну из них Женезио уже решил. Во встрече с «Реймсом» он выпустил в основе Айссу Манди и только на 73-й минуте заменил его на Тома Мёнье. Экс-защитник «ПСЖ» отдохнул и в грядущем матче составит специалисту отличное подспорье.

Бруно Женезио опытный и достаточно хитрый специалист. Пока команда ещё не привыкла к пережитым летом изменениям, в частности к уходу Лени Йоро, тренер использует схему с пятью защитниками. По крайней мере так было в минувшей встрече Лиги 1.

У «Славии» пока что тоже всё в полном порядке. На предыдущей стадии отборочного турнира Лиги чемпионов она уверенно победила «Юнион» (3:1 и 1:0). Всё отлично у команды и на внутренней арене. Она выиграла четыре из пяти матчей первенства, а также сыграла вничью со «Словацко» (0:0).

Впрочем, в то, что «Славии» удастся совершить сенсацию, выбив один из сильнейших клубов Франции из Лиги чемпионов, верится с трудом. В прошлом сезоне команда из Праги добралась до 1/8 финала Лиги Европы. Дальше не пустил нестабильный «Милан» (4:2 и 3:1).

Уровень «Лилля» сопоставим с «Миланом». Только у «нерадзурри» другой стиль игры — более атакующий. Предлагаем заключить пари на то, что подопечные Бруно Женезио обыграют «Славию», и тотал меньше 4.5 мяча с коэффициентом 2.05.