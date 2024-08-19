«Акрон» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.50.

«Акрон» и «Рубин» сыграют в 5-м туре чемпионата России. Для меня тут фаворит не так очевиден. Тольяттинцы достаточно хорошо выступают, чтобы навязать борьбу казанцам.

«Акрон» на неделе играл в Кубке России с «Факелом». Воронежцы часто уступают, так что они ожесточённо боролись за победу. Но тольяттинцы справились с давлением и победили 2:1 в итоге. Для команды Тедеева эта виктория стала второй в сезоне. Ранее она в РПЛ также одолела «Факел» (2:0).

Если говорить о более сложных соперниках, то с ними новичок Премьер-Лиги тоже часто выглядел уверенно, пусть успеха и не добивался — 2:3 с «Локомотивом», 0:2 от «Динамо». А вот от «Рубина» в Кубке подопечные Тедеева получили первое крупное поражение — 0:4. Пусть и на такую разгромную неудачу коллектив и не наиграл тогда, я считаю.

«Рубин» тоже выглядит солидно. Приходится ему, как и всем, разделять свои силы между РПЛ и Кубком России. Не будь второго турнира, может быть, подопечные Рахимова выступали и лучше — они бы концентрировали силы только на чемпионате. Ресурса у казанцев не так уж много.

Отсюда мы и видим нестабильные выступления команды. В том же Кубке она успела разгромить «Акрон» (4:0), а затем проиграть «Зениту» (0:1). В РПЛ ситуация у казанцев схожая с тольяттинцами — только одна победа над «Пари НН» (4:2), а также два поражения и ничья. В таблице «Рубин» идёт 12-м, а «Акрон» опережает его на две позиции, имея столько же очков в активе.

Тяжело прогнозировать матчи на неделях, когда были игры Кубка. Сейчас не совсем ясно, в какой форме выйдут на поле команды, как будут себя чувствовать игроки. В целом, если рассматривать старт сезона, их шансы на успех примерно равны. Да, недавно «Рубин» разгромил соперника. Но сейчас «Акрон» из-за этого будет внимательнее и осмотрительнее», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».