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«Акрон» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ

«Акрон» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.48.

«Команда из Тольятти сейчас находится на 10-й строчке и имеет в своем активе четыре очка. Вполне неплохой результат для дебютанта чемпионата. «Акрон» показывает вполне неплохой футбол, помотали нервы двум московским клубам — «Локомотиву» и «Динамо», победили «Факел» и устроили результативную перестрелку с «Оренбургом».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» начал сезон за здравие, победой над «Пари НН», правда, уже после этого вся уверенность куда-то улетучилась. «Зениту» «влетели» 0:4, «Химкам» — 2:3. Была надежда на победу в последнем туре, в игре с «Ростовом», но и здесь набрать три очка не вышло.

Команды подходят к очной встрече примерно в равном положении и игровом тонусе, в таких случаях часто случается ничейный результат. Ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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