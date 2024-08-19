«Динамо» Мх — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.26.

«Кавказское дерби пройдёт в 5-м туре РПЛ. Махачкалинцы неудачно провели первые туры, за четыре матча у них ни одной победы. В первых двух матчах удалось хотя бы зацепиться за ничью. С «Химками» даже вели в счёте, но победу упустили. Дальше результаты в гору не пошли: ещё одна ничья, на этот раз с «Краснодаром», затем — сплошь поражения. Команда уступила «Пари НН» и «Локомотиву. За первые четыре тура на счету динамовцев всего один забитый мяч. Опасная статистика, которую необходимо срочно менять, чтобы рассчитывать на приличные результаты в РПЛ.

«Ахмат» выступает несильно лучше. 1-й тур — ничья с «Краснодаром», 2-й — нули с «Оренбургом». Матч с «Локомотивом» и вовсе обернулся грандиозным провалом, разгромное поражение 0:5. Со «Спартаком» игра сложилась куда приличнее. В гостевом матче сложно было рассчитывать на победу, ничья рассматривалась как не самый плохой результат. В итоге так и получилось. Свои моменты «Спартак» не реализовал и в итоге смог взять лишь одно очко. Сейчас у «Ахмата» лишь три очка, а это 14-е место в турнирной таблице.

Чтобы реабилитироваться за неудачный старт, и тем и другим необходимы очки. Команды забивают мало и вполне могут сойтись на нулевой ничьей. Ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».