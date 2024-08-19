«Лестер» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

«Завершится 1-й тур АПЛ вечером в понедельник 19-го августа матчем в Лестере, где хозяева на стадионе «Кинг Пауэр» примут «Тоттенхэм Хотспур». «Лестер» в пятый раз в своей истории совершил восхождение из второго по рангу дивизиона в элиту. Всего год понадобился итальянскому менеджеру Энцо Мареске, чтобы напрямую вернуть «лис» в Премьер-лигу. Однако по окончании успешного сезона итальянец покинул клуб и переехал в Лондон, где возглавил «Челси», который, кстати, заплатил «Лестеру» за Мареску 10 миллионов фунтов стерлингов отступных.

Сегодня команду возглавляет валлиец Стив Купер, известный по работе с «Ноттингем Форест», который он вывел в сезоне 2021/2022 в АПЛ. Для «Лестера» это будет 18-й сезон в АПЛ. В предыдущих 17 матчах первого тура «Лестер» набрал 22 очка: 5 побед, 7 ничьих, 5 поражений.

В составе «лис» до сих пор блистает неувядаемый форвард Джейми Варди, которому в январе 2024 исполнилось 37 лет. Тем не менее, он очень помог «Лестеру» вернуться в Премьер-лигу, став лучшим бомбардиром команды с 18 голами.

«Тоттенхэм» — один из шести клубов, никогда не покидавших АПЛ. В 32 играх первого тура «шпоры» набрали 47 очков: 13 побед, 8 ничьих, 11 поражений. «Тоттенхэм» второй сезон подряд начнёт турнир гостевой игрой. В прошлом году «Тоттенхэм» стартовал в рамках столичного дерби против «Брентфорда», сыграв вничью 2:2.

«Лестер» и «Тоттенхэм» ещё ни разу не встречались в играх первого тура Премьер-лиги. На «Кинг Пауэр» в 17 предыдущих матчах АПЛ между этими соперниками был забит 61 гол, в среднем 3,6 гола за игру. Предполагаю, что и этот матч получится результативным», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».