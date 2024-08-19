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«Лестер» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

«Лестер» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Лестер» не проиграет за 2.41.

«В 1-м туре АПЛ состоится игра «Лестера» и «Тоттенхэма». Не на 100% уверен тут в успехе «шпор». «Лис» сложно назвать прямо новичками чемпионата. Думаю, к старту сезона и к своему возвращению они подойдут очень серьёзно.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лестер» провёл сильный прошлый сезон в Чемпионшипе. Само собой, клуб не собирался оставаться во втором по силе дивизионе Англии. Но итоговая первая строчка — даже сверх ожидаемого. Долгое время клуб боролся за лидерство с «Ипсвичем», «Лидсом» и «Саутгемптоном». Однако под конец сезона все соперники начали сдавать позиции и терять очки, благодаря чему подопечные Марески и заняли первое место.

Летом команда потеряла главного тренера — он перешёл в «Челси». «Лестер» же возглавил Стив Купер, под руководством которого команда провела предсезонку — две победы и три поражения. Трансферов летом коллектив совершил не так много, в основном на вход. Но значимой продажей можно назвать уход Дьюсбери-Холла в «Челси» за большие для «Лестера» деньги.

«Тоттенхэм» же провёл довольно неплохо прошлый сезон, особенно его первую часть. Тогда «шпоры» часто выигрывали и даже на что-то претендовали в чемпионате. Но вдолгую не удалось так выступать подопечным Постекоглу, пошли потери очков. В итоге команда заняла пятое место и попала в Лигу Европы. От «Астон Виллы» со строчки выше лондонцы отстали всего на два очка на финише.

Летом «Тоттенхэм» провёл много товарищеских встреч, в которых играл разными составами. У команды четыре победы и три поражения. В том числе не сумели «шпоры» справиться с «Баварией» с Кейном в составе в мини-турнире — 1:2 и 2:3. Из трансферов коллектива стоит выделить приход Соланке в нападение и Грея в полузащиту.

Да, если судить по статусу, то «Тоттенхэм», конечно, сильнее. Но я не уверен в игровой форме «шпор». А играть у «Лестера» дома очень трудно. «Лисы» больше не хотят вылетать из АПЛ, я уверен. Так что с первого матча они будут биться. Сейчас «Лестер» не проиграет. Предложу поставить на это с коэффициентом 2.41», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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