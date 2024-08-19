Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз Семёна Зигаева на матч Примеры

«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз Семёна Зигаева на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» и его индивидуальный тотал больше 1,5 за 2.35.

«По ходу прошлого сезона «Вильярреал» лихорадило, в ноябре команду возглавил опытнейший Марселино Гарсия Тораль, но и он не выправил ситуацию. Впервые за несколько лет «Вильярреал» финишировал ниже еврокубковой зоны. В межсезонье ушли Сёрлот, Йоргенсон, Диас, Куэнка и многие другие. Зато есть и именитые новички: Айозе Перес, Николя Пепе, Пап Гейе и Кардона, что важно — трое последних подписаны бесплатно.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 22:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Диего Симеоне этим летом пережила, наверное, самую серьезную перестройку за почти 14 лет его в «Атлетико». Ушли Мората, Савич, Сауль, Депай и Эрмосо. Зато и пришли серьезные новички: Хулиан Альварес, Ле Норман, Сёрлот, Омородион и Жоау Феликс, вернувшийся из «Барселоны». Поэтому мы вправе ждать результата лучше, чем в прошлом сезоне, когда мадридцы финишировали за пределами тройки, что при Симеоне случилось лишь в третий раз.

Кажется, что «Атлетико» переживает очередную реинкарнацию при Симеоне. Но при этом есть сильный вратарь, отличная оборона, усилившаяся чемпионом Европы Ле Норманом, прекрасный центр поля. А пришедшие в атаку Альварес и Сёрлот могут в Мадриде выйти на новый для себя уровень. Победа «Атлетико» и индивидуальный тотал больше 1,5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Вильярреал» — «Атлетико». Александр Сёрлот не пожалеет бывший клуб
«Вильярреал» — «Атлетико». Александр Сёрлот не пожалеет бывший клуб
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android