«Вильярреал» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» в один мяч за 4.10.

«В 1-м туре чемпионата Испании между собой встречаются две интересные команды «Вильярреал» — «Атлетико».

В межсезонье при подготовке к чемпионату «Вильярреал», прямо скажем, не блистал. К примеру, были даже вот такие результаты, как 0:4 от английского «Брайтона» и 1:3 от вернувшегося в Лигу 1 французского «Сент-Этьена». Ну а «Атлетико» уже давно прописался в статусе топ-клуба, причём не только в Испании. Поэтому подопечные бессменного Диего Симеоне спокойно готовились к старту чемпионата, обыгрывая как не слишком известные за пределами Испании клубы, такие как «Китчи» (6:1), так и грандов мирового футбола типа «Ювентуса» (2:0).

В прошедшем чемпионате «матрасники» дважды одолели всегда крепкую «жёлтую подводную лодку» — 2:1 (в гостях) и 3:1 (дома).

Задачи перед обеими командами стоят высокие. И всё же статус «Атлетико» как на внутренней арене, так и на международной куда выше, чем у «Вильярреала». Впрочем, у себя дома «жёлтая субмарина» опасна всегда.

Игра будет результативной и закончится с разницей в один мяч в пользу гостей из Мадрида», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».