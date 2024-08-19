«Ювентус» — «Комо»: прогноз Владимира Гучека на игру Серии А

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Комо».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

«После не самого удачного сезона и довольно прагматичной игры при Массимилиано Аллегри «Ювентус» сменил тренера, и теперь руководить «старой синьорой» будет Тьяго Мотта, который в прошлом сезоне провёл с «Болоньей» лучший сезон за последние годы и довёл её до Лиги чемпионов. В двух предыдущих командах итальянец стартовал довольно неудачно, но надо понимать, что ни «Специя», ни «Болонья» не являлись состоявшимися командами, которые готовы с ходу оказывать серьёзное сопротивление в чемпионате.

«Ювентус» же играет дома с новичком лиги «Комо». Отсюда и довольно небольшие коэффициенты на победу клуба из Турина. Да, команда Мотты неудачно провела предсезонку с точки зрения результатов — были и поражения от мадридского «Атлетико» (0:2), и от середняка Второй Бундеслиги «Нюрнберга» (0:3), и ничья с третьей командой Франции — «Брестом» (2:2). Но против «Комо» мы должны увидеть «Ювентус», который способен побеждать.

Каковы же шансы у «Комо»? Команда из одноимённого города — довольно слаженный коллектив. Сейчас «Комо» тренирует ещё один выдающийся футболист — Сеск Фабрегас. Именно он вывел команду в Серию А. Появились в клубе и другие известные имена. Летом в команду пришёл чемпион мира 2018 года Рафаэль Варан, но с «Ювентусом» он как раз не сыграет из-за травмы. «Комо» начал сезон с вылета из Кубка Италии (в этом матче Варан и травмировался). Команда сыграла вничью с «Сампдорией», но уступила в серии пенальти. Важным показателем в контексте этой команды становится тот факт, что в матчах с её участием редко забивается больше двух мячей. А учитывая неидеальную готовность «Ювентуса», с большой долей вероятности мы увидим матч, в котором хозяева долго и муторно будут взламывать крепкую оборону гостей. ТМ 2.5», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».