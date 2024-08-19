«Ювентус» — «Комо»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Комо».

Ставка: победа «Ювентуса» со счётом 2:0 за 5.80.

«Комо» возвращается в Серию А и сразу же встречается с одним из самых сложных соперников – с «Ювентусом». Думаю, туринцы устроят новичку «тёплый приём». Вряд ли команда Фабрегаса наберёт тут очки

«Ювентус» сильно видоизменяется, в сравнении с прошлым сезоном. В первую очередь это, конечно, касается тренерского штаба. Закончился контракт у Аллегри. Теперь туринцев возглавляет Тьяго Мотта, совершивший подвиг в прошлом сезоне с «Болоньей». Теперь «Юве» явно будет играть более открыто и активно. При Аллегри «старая синьора» скорее тяготела к оборонительному футболу. Из-за излишней осторожности клуб в прошлом сезоне не стал гнаться за лидирующим «Интером», а сконцентрировался на финише в зоне Лиги чемпионов, с чем он и справился, пусть и пропустив выше «Милан».

А вот «Комо» под руководством известного экс-игрока Сеска Фабрегаса в прошлом сезоне играл в Серии Б. Он вела ожесточённую борьбу за повышение в классе с «Пармой» и «Венецией. Итог для «синих» — вторая строчка и прямое попадание в Серию А. Само собой, у новичка турнира денег ещё не так много. Пусть трансферов совершили достаточно, но они были не настолько большими.

«Ювентус» пока намного активнее на трансферном рынке. Давно мы не слышали столько новостей из Турина. Причём пока больше игроков покидают стан команды Мотты, чем приходят. Из больших покупок можно выделить Дугласа Луиса и Тюрама. В предсезонке «Юве» провёл четыре товарищеских матча, в которых дважды уступил и по разу победил и сыграл вничью. «Комо» провёл больше спаррингов — три победы, два поражения и одна ничья. Также «синие» уже успели вылететь из Кубка Италии — от «Сампдории» (1:2).

В общем, пока «Комо», конечно, не того уровня, что «Ювентус». Туринцы намного сильнее. Да, сменился тренер, но, как по мне, это скорее означает, что клуб будет играть более активно в нападении», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».