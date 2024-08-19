«Вальядолид» — «Эспаньол»: ставка Семёна Зигаева на матч 1-го тура Примеры

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Примеры «Вальядолид» — «Эспаньол».

Ставка: ТБ 2 за 1.72.

«Вальядолид» в последние годы регулярно балансирует между дивизионами. Два года назад вылетели с Паоло Пессолано, с ним же в прошлом сезоне финишировали в Сегунде на второй строчке и вернулись в Ла Лигу.

Из потерь «Вальядолида» стоит отметить Мончи, Серхио Эскудеро, Альваро Негредо и Хорди Масипа. Двое последних пока без клубов и близки к завершению карьеры.

«Эспаньол» дважды вылетал в Сегунду за последние несколько сезонов, хотя до этого неизменно был участником элитного испанского дивизиона с 1994 года. Прошлый сезон вторая команда из Барселоны провела во втором по рангу турнире и через плей-офф вернулась в Ла Лигу. При этом растеряв огромное количество футболистов, заработав лишь на Хоселу. Усилений при этом хватает, Алекс Крал, Альваро Техеро и Ирвен Кардона — лишь самые именитые.

Нас ждёт матч двух команд, которые в прошлом сезоне боролись за возвращение в Ла Лигу, но при этом претерпели приличные изменения. В прошлом сезоне «Вальядолид» и «Эспаньол» встречались трижды, две победы барселонской команды и 0:0 в концовке чемпионата, где многое стояло на кону. Сейчас начало сезона, и мы вправе ожидать голы, ведь пока ещё нет турнирных проблем. Тотал больше 2», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».