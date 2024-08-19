«Вальядолид» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на встречу Примеры 19 августа

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Вальядолид» — «Эспаньол».

Ставка: ничья за 3.10.

«На первый взгляд всё очевидно – между собой встречаются два некогда крепких середняка испанской Примеры «Вальядолид» и «Эспаньол». Но если кто-то забыл, то эти команды ещё в прошлом сезоне играли во втором по силе дивизионе испанского футбола Сегунде и вновь вернулись в высшее общество. «Вальядолид», президентом которого является легендарный Роналдо, уже в третий раз за последние годы поднимается в Ла Лигу, и всякий раз команде не удаётся в ней остаться! Вот вам и некогда участник еврокубков. Так что перед Пауло Пессолано, который тренирует клуб, стоит однозначная, но сложная задача – сохранить место в Примере.

«Эспаньол» чисто визуально выглядит поинтереснее. Взять даже недавнюю ничью с открытием прошлого сезона и участником предстоящей Лиги чемпионов «Жироной» (0:0).

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В чемпионате 0:0 и 2:0 в пользу «Эспаньола», и в Кубке 3:1 — опять же лучше был клуб из Барселоны.

Да, гости на данный момент кажутся сильнее, но у себя дома «Вальядолид», да ещё и на старте нового чемпионата, не проиграет. Матч закончится малорезультативным ничейным исходом», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».