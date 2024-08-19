«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Ахмат» в 5-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 2 за 1.95.

«Закроет тур кавказское дерби в Махачкале, в Каспийске: динамовцы Махачкалы сыграют против «Ахмата». И те, и другие играют примерно в одинаковую схему. Адиев сейчас вернулся к варианту с тремя центральными защитниками. Есть проблемы с атакой. После большого количества забитых мячей, бенефиса Бериши в кубковом матче с «Пари НН», когда выиграли 4:1, три матча подряд «Ахмат» забить не может, хотя моменты создаёт. И с «Локомотивом» достаточно моментов было, подходов к воротам, и со «Спартаком» неплохо в контригре смотрелись, и с «Краснодаром» сейчас в Кубке, но три матча «на ноль» — это проблема, несмотря на то что группа атаки у «Ахмата» весьма неплохая.

Динамовцы Махачкалы тоже ставят на организацию игры, на очень компактные действия. Я думаю, что в этом матче, учитывая, что команды внизу турнирной таблицы, рисковать вряд ли кто-то захочет. Здесь какая-то одна ошибка может привести к печальному результату для той или другой команды.

Мне кажется, в этой встрече хороший прогноз — это «низ», но сам «низ» оценивается очень скромно — с коэффициентом 1.5. Я бы попробовал сыграть вариант с расходом – «тотал меньше 2» за хороший коэффициент 1.95. В большое количество голов в матче «Динамо» Махачкала — «Ахмат», честно говоря, не верится», — приводит слова Генича «РБ Спорт».