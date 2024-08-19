«Акрон» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Рубин» в 5-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Рубин» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«Тольяттинский «Акрон» сыграет домашний матч с «Рубином» в Самаре. И я уже говорил неоднократно и буду на этом настаивать, хотя, может быть, и неправ, что домашние матчи для «Акрона» в нынешнем сезоне — это большое испытание, даже какая-то небольшая проблема для самобытной, очень хорошо играющей и комбинирующей команды Заура Тедеева. На огромном стадионе эти 3000-3500 человек, которые будут ходить на «Акрон», чуть размываются, и эффекта домашних матчей у «Акрона», разумеется, не будет.

Сейчас в соперниках у тольяттинцев «Рубин», который не сказать, что ударно и удачно начал нынешний сезон. «Рубин» может похвастать победой над «Пари НН» в 1-м туре и крупной победой в Кубке над тем же самым «Акроном», но там команды играли смешанными составами и даже ближе ко вторым составам. И «Рубин» очень здорово «Акрон» за ошибки наказывал. Здесь, я думаю, такую суперрезультативность команды вряд ли покажут. «Рубин» достаточно плотно, аккуратно старается действовать в обороне, но он много пропустил на старте сезона, и редки матчи «на ноль», что не может не беспокоить Рашида Рахимова. Поэтому, мне кажется, футбол вряд ли получится таким открытым, как мы привыкли видеть в действиях «Акрона». И здесь многое будут решать детали, нюансы или, как говорит Рашид Рахимов, переходные фазы. Мне кажется, на большое количество голов рассчитывать не стоит.

«Рубин» почётче, поструктурнее, помастеровитее, чем нынешний «Акрон». Я думаю, что «Рубин» не проиграет и в матче будет меньше 3.5 мяча, то есть X2 и тотал меньше 3.5, за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».