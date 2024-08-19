«Лестер» — «Тоттенхэм»: получи фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ!

На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере состоится матч 1-го тура АПЛ между «Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность!

«Лестер» только вернулся в АПЛ из Чемпионшипа, но букмекеры уже считают его одним из аутсайдеров сезона-2024/2025. С одной стороны, понять можно. Клуб достаточно далёк от собственной версии 2016 года, а в межсезонье главного тренера Энцо Мареску к себе переманил лондонский «Челси». Однако плюсы тоже есть.

Нынешний состав у «лис» вполне боевой. На один сезон продлил контракт ветеран Джейми Варди, который даже в свои 37 лет часто приносил пользу в Чемпионшипе. Стоит отметить наполовину датскую оборону, включая голкипера. Это надёжность. Также не забываем Патсона Даку, забивавшего ещё «Спартаку» в Лиге Европы, и распасовщика Иссааку.

«Тоттенхэм», в свою очередь, может похвастаться усилением линии атаки в виде трансфера Доминика Соланке из «Борнмута». При этом клуб подписал сразу трёх молодых талантов — Бергвалля, Грея и Одобера.

Во-вторых, «шпоры» сохранили на посту главного тренера Ангелоса Постекоглу. В прошлом сезоне чемпионата Англии вместе с австралийцем они остановились в двух очках от Лиги чемпионов. Но в еврокубках, понятное дело, участвовать будут. Результат не такой уж плохой для дебютного года, учитывая зубастых конкурентов.

Зарегистрируйся и получи фрибет 4444 рубля от «Лиги Ставок»!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»