Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Примеры «Вильярреал» — «Атлетико»

Матч «Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид состоится на стадионе «Керамика» в Вильярреале, стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Мадридский «Атлетико» в прошлом сезоне занял лишь четвёртое место в чемпионате Испании. Справедливости ради стоит сказать, что отрыв от ближайшего преследователя составил восемь очков, то есть выход в Лигу чемпионов — железобетонный. Однако давненько клуб не брал золотые медали.

Конечно, тягаться с соседом «Реалом» или «Барселоной», в которую пришёл новый тренер, будет непросто. Только вот в межсезонье «матрасники» прилично потратились на усиление и подписали троих футболистов суммарной стоимостью € 141,5 млн. Надо же как-то было найти замену Альваро Морате.

«Жёлтая субмарина» продала этим летом и основного голкипера, и центрального защитника.

С трансферами же «на вход» у команды пока туговато — юный защитник из «Манчестер Юнайтед», уже достаточно возрастной Айосе Перес и голкипер скромного «Леганеса», который в прошлом сезоне выступал в Сегунде. Короче говоря, не особо впечатляет. Можно навязать борьбу за счёт домашнего поля, но это работает не всегда.

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