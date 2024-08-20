«Будё-Глимт» — «Црвена Звезда»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

20 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда». Встреча пройдёт в Норвегии на стадионе «Аспмюра», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 57% вероятности. Успех «Црвены Звезды» представлен с коэффициентом 4.50 — это около 22% вероятности. Ничейный исход оценивается в 4.55 (21%).

Вместе с тем аналитики уверены, что матч в Норвегии получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.26.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. На гол в каждом тайме выставлен коэффициент 1.65.