«Будё-Глимт» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда».

Ставка: «Будё-Глимт» не проиграет + обе забьют за 2.02.

В чемпионате Норвегии сезон на полном ходу, и «Будё-Глимт» — неоспоримый фаворит. После 19 туров клуб занимает первое место с пятиочковым отрывом от ближайшего преследователя. Норвежская команда ещё и в Лиге чемпионов шагает уверенно. Начав со второго квалификационного раунда, провела суммарно четыре встречи и одержала четыре победы с общим счётом 12:2. Единственное, соперники даже не второго эшелона: латвийская РФШ и польская «Ягеллония».

Зато впечатляет домашняя результативность. В обоих случаях латвийцам и полякам «Будё-Глимт» забил по четыре мяча на своём поле. При этом порядок и в обороне. За надёжность отвечает Никита Хайкин. Российский голкипер очень неплох, прочно занимает своё место. Разумеется, ждём появления в стартовом составе и в предстоящем матче с «Црвеной Звездой».

«Црвена Звезда», в свою очередь, делает только первый шаг в этом сезоне Лиги чемпионов. Однако с тонусом проблем быть тоже не должно, ведь чемпионат Сербии также стартовал. За пять туров красно-белые набрали 13 из 15 возможных очков и временно выбились в лидеры. Хотя здесь ещё придётся поспорить с «Партизаном», который на старте тоже хорош.

Впрочем, важнее, что с реализацией полный порядок. В четырёх из пяти туров сербский клуб забил по четыре гола, а ещё в одном — два. Причём соперники, по меркам сербской Суперлиги, были не самые слабые. С учётом таких солидных показателей в атаке, а также богатого опыта еврокубков можно ждать от «Црвены» бой.

Однако ввиду домашнего преимущества и хорошей игры фаворитом логично выступит «Будё-Глимт». Команда Никиты Хайкина на ходу, хороша на своём поле и уже провела ряд успешных матчей в Лиге чемпионов. Дома должна как минимум не проиграть. Но просто терпеть «Црвена Звезда» не станет, а потому без голов мы не останемся.