«Динамо» Загреб — «Карабах»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Карабах».

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.85.

В прошлом сезоне загребское «Динамо» в 25-й раз выиграло чемпионат Хорватии, попав в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов. «Синие» провели уже три встречи в первенстве страны — все завершили победами. Крупно выиграли у «Истры 1961» (5:0), затем обыграли «Осиек» (2:1) и разгромили «Шибеник» (3:0). Как мы видим, с результативностью проблем у команды нет, впрочем, как и с надёжностью в обороне.

«Карабах» уже провёл четыре матча в Лиге чемпионов. «Скакуны» победили «Линкольн» (2:0 и 5:0), а затем прошли «Лудогорец». Дома подопечные Гурбана Гурбанова проиграли «орлам» со счётом 1:2, а в ответной встрече на выезде взяли реванш в основное время 3:2 и забили ещё четыре мяча в дополнительное время. Команде ещё в прошлом сезоне показывала качественный футбол в еврокубках. В этом должно быть ещё лучше.

Есть вероятность, что в таком матче нас ожидает ничья. Силы команд выглядят равными, если бы не преимущество загребского «Динамо» на домашнем стадионе. «Синие» всегда сильно выступают при поддержке болельщиков. Предлагаем ставку, что клуб из Хорватии не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 1.85.