«Будё-Глимт» — «Црвена Звезда»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Црвена Звезда».

Ставка: обе забьют за 1.63.

«Будё-Глимт» продолжает уверенное шествие по квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде выпало играть с РФШ из Латвии. Было ли это сложно? Абсолютно нет. В первой игре удалось добиться уверенной победы 4:0, результат уже был предрешён, за исход ответной встречи можно было не сильно волноваться, но и в ней норвежской команде удалось добиться победы — 3:1 в этой встрече и 7:1 по итогам противостояния.

Дальше представляло встретиться с «Ягеллонией». Игра в Польше получилось не из простых, всё решил один мяч, автогол Адриана Дьегеса. К встрече в Норвегии «Будё-Глимт» подходил фаворитом, в итоге практически все вопросы об исходе противостояния были решены в первом тайме, команда Никиты Хайкина выиграла его 1:0. Во второй половине игры удалось забить ещё раз. Уверенная победа и выход в следующий раунд.

«Црвена Звезда» в предыдущих раундах Лиги чемпионов участия не принимала, зато в чемпионате у них пока всё неплохо. В пяти турах у них четыре победы, во всех них команда забивала по четыре мяча. Осечка случилась лишь во 2-м туре, в игре с «Младостью», «Црвена» уступала 0:2, но смогла переломить ход встречи и за пять минут сумела сравнять счёт, отличились Бруно Дуарте и Шериф Ндиайе.

Обе команды играют результативно и вполне могут преподнести зрителям сюрприз, наколотив приличное количество голов. Обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».