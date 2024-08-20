«Динамо» З — «Карабах»: прогноз Семёна Зигаева на игру отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» З — «Карабах».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Динамовцы из Загреба вступают в розыгрыш Лиги чемпионов лишь в этом раунде. В чемпионате у них дела обстоят лучше не придумаешь. 1-й тур — разгромная победа над футбольным клубом НК «Истра 1961». 2-й тур — волевая победа над «Осиеком». В последнем туре удалось одержать победу над «Шибеником». Эта победа позволила единолично возглавить турнирную таблицу, никто из соперников на старте не одержал три победы.

«Карабах» устроил настоящее зрелище в прошлом туре отбора Лиги чемпионов с «Лудогорцем». В первом матче азербайджанская команда уступила 1:2 и во втором должна была обязательно побеждать. Счёт открыл бразилец Жуниньо, но уже через 15 минут «Лудогорец» был впереди. До конца первого тайма Андраде и Бензия вновь вывели «Карабах» вперёд. Второй тайм получился безголовым, зато в дополнительное время болельщикам скучать не пришлось. Турал Байрамов, Редон Джиджа, Патрик Андраде и Яссин Бензия забили по разу и принесли своей команде победу с удивительным счётом 7:2.

«Динамо» Загреб — очевидный фаворит ближайшей игры, но «Карабах» вполне может удивить, да и забивают азербайджанцы много. Обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».