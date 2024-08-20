«Велес» — «Амкал»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Велес» — «Амкал».

Ставка: победа «Велеса» за 2.38.

«Московский «Велес» ещё недавно не просто играл в Первой лиге, но и претендовал на выход в элиту нашего футбола. Но год назад команда провалилась и покинула лучшую лигу мира, вылетела дивизионом ниже. Сезон вышел скомканным, и теперь всё надо начинать сначала. Этим летом старт вышел удачным, в пяти турах три победы и две ничьих, а также промежуточное второе место. В Кубке России «Велес» начинает свой путь лишь с этой стадии.

«Амкал» — команда, созданная блогером, и изначально она состояла из таких же блогеров. Но медиафутбол меняется, сейчас по уровню составов команды обладают составами, вполне способными в Первой лиге бороться за сохранение прописки, а то и выше. «Амкал» уже третий раз участвует в Кубке России, в первый заход прошли две стадии и вылетели в серии пенальти от «Звезды» из Санкт-Петербурга. Год спустя команда Германа прошла первый раунд и во втором, вновь по пенальти, вылетела от ивановского «Текстильщика».

В этом розыгрыше первая стадия позади, «Амкал» катком прошёлся по «Коломне», разгромив соперника 8:1. «Велес» — соперник совсем иного уровня, это команда, вряд ли уступающая в подборе футболистов и ставящая себе задачу возвращения в Первую лигу. Команды зимой играли товарищеский матч, но ссылаться на него глупо, ведь игра в -10 без турнирной задачи в межсезонье и в жару летом, когда соперник на ходу, — две большие разницы. Победа «Велеса», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».