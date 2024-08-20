«Авангард» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч Кубка Блинова

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч Кубка Блинова «Авангард» — «Трактор».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.82.
«Авангард» считался фаворитом домашнего турнира, но травмы ведущих игроков существенно понижают шансы омичей. Полкоманды в случае Омска говорят не про вратаря, а про связку Владимира Ткачёва и Рида Буше. Оба они точно пропустят Кубок имени Блинова. В этой ситуации интересно посмотреть, кто поведёт за собой «Авангард». Из основных надежд — опытные форварды Станислав Галиев и Алексей Макеев, которые долгое время были на рынке свободных агентов.
Не стоит забывать, что предстоящий сезон станет первым полноценным для нового главного тренера омичей Сергея Звягина. Он возглавил команду по ходу плей-офф, а теперь предсезонную подготовку выстраивает именно он. Интересно посмотреть и на дебют возглавившего «Трактор» Бенуа Гру. В первый день турнира жду результативную игру от команд и ставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».