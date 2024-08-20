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«Авангард» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч Кубка Блинова

«Авангард» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч Кубка Блинова
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Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч Кубка Блинова «Авангард» — «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.82.

«Авангард» считался фаворитом домашнего турнира, но травмы ведущих игроков существенно понижают шансы омичей. Полкоманды в случае Омска говорят не про вратаря, а про связку Владимира Ткачёва и Рида Буше. Оба они точно пропустят Кубок имени Блинова. В этой ситуации интересно посмотреть, кто поведёт за собой «Авангард». Из основных надежд — опытные форварды Станислав Галиев и Алексей Макеев, которые долгое время были на рынке свободных агентов.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не стоит забывать, что предстоящий сезон станет первым полноценным для нового главного тренера омичей Сергея Звягина. Он возглавил команду по ходу плей-офф, а теперь предсезонную подготовку выстраивает именно он. Интересно посмотреть и на дебют возглавившего «Трактор» Бенуа Гру. В первый день турнира жду результативную игру от команд и ставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

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