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«Авангард» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка Блинова

«Авангард» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка Блинова
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Хоккейный блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка Блинова «Авангард» — «Трактор».

Ставка: ТМ 6 за 1.60.

«Стартует ещё один предсезонный турнир, Кубок Блинова. Матчем открытия станет громкая вывеска Восточной конференции «Авангард» — «Трактор».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
20 августа 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Омичи провели этап подготовки в Минске, в рамках которого сыграли уже три игры (с одинаковым счётом 2:1 победили «Динамо» Минск и «Витязь», а ещё уступили «Адмиралу» 1:3). Челябинцы сыграли пока лишь однажды, и было это 15 августа против «Челмета».

Мне думается, что первый матч команды могут провести в оптимальных составах, однако это далеко не гарант результативной игры, а учитывая стиль омичей, которые мало забивают и мало пропускают, думаю, будет верным заиграть общий тотал голов меньше 6», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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