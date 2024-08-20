Дмитрий Сергеев: июль стал самым плохим месяцем для нашего бизнеса по маржинальности

Управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев рассказал о неудачном для букмекеров июле 2024 года.

«Июль стал самым плохим месяцем по маржинальности нашего бизнеса в 2024 году. Мы практически повторили кошмарный октябрь 2023 года, когда многие букмекеры закончили месяц с самыми низкими показателями. Думаю, что подобная ситуация произошла у всех или большинства российских букмекеров, судя по дискуссиям внутри нашей песочницы.

Обычно при проседании маржинальности букмекеров рынок реагирует ростом объёма депозитов. Клиенты выигрывают чаще, соответственно, более часто делают новые депозиты и выводы средств. Исходя из этой логики, я могу предположить, что общий объём депозитов игроков, а значит, и объём отчислений на спорт, вырос в июле где-то на 5%», — рассказал Сергеев в своём телеграм-канале.